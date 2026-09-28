Россиянам объяснили разницу осеннего спроса на персонал в мегаполисах и на курортах

Осенний спрос на персонал в мегаполисах и на курортах отличается: в городах растет потребность в офисных и сервисных специалистах, а на курортах — в сезонных работниках. Об этом «Известиям» сообщил управляющий партнер HR‑агентства А2 Алексей Чихачев.

По его словам, в мегаполисах осенью увеличивается число вакансий в сферах услуг, логистики и торговли, тогда как на курортах сохраняется потребность в сотрудниках гостиниц, общепита и развлечений.

Различия связаны с завершением высокого сезона и началом деловой активности в крупных городах. Эксперт отметил, что работодатели на курортах чаще предлагают временную занятость, а в мегаполисах — постоянную.

Ранее сообщалось, что осенью рынок труда традиционно демонстрирует рост активности после летнего затишья.