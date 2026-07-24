Россиянам назвали продукты для долгой поездки в поезде

Для поездки в поезде на сутки лучше заранее собрать несколько приемов пищи, а скоропортящиеся продукты держать в термосумке. На второй день стоит выбирать еду длительного хранения, сообщает Ura.ru .

Для поездки примерно на сутки лучше заранее разложить еду по контейнерам. В рацион стоит включить белковые продукты, сложные углеводы, овощи, фрукты и легкие перекусы. С собой также рекомендуют взять воду, чай и кофе в пакетиках, а ребенку — сок.

На завтрак подойдут тостовый хлеб или лаваш, отварное или запеченное мясо, сухой копченый сыр, вареное яйцо и свежие овощи. Яйца советуют съесть в первые часы поездки и хранить в скорлупе до употребления.

На обед можно взять крупу, макароны или картофель с нежирным мясом, а также хлеб, лаваш и детское овощное пюре. Для перекуса подойдут хлебцы, галеты, орехи, сухофрукты, крекеры, сыр в индивидуальной упаковке, фруктовые и овощные пюре. На ужин — рыбные консервы, рис или гречка, паштет и овощи.

На вторые сутки домашняя еда может потерять свежесть, поэтому лучше перейти на лапшу, каши, пюре и супы быстрого приготовления. Для ребенка рекомендуют брать только привычные продукты и не использовать новую еду, кремовые десерты, скоропортящиеся молочные продукты и много сладостей.

Скоропортящиеся продукты нужно перевозить в термосумке с аккумуляторами холода. Еду советуют хранить в герметичной упаковке, не класть теплой в контейнер, держать вдали от солнца и не оставлять мясо, яйца, молочные продукты и салаты при комнатной температуре на весь день.