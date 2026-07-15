Россиянам дали советы по безопасности для летнего отдыха на юге Китая

Российским туристам, которые планируют посетить южные регионы Китая летом, дали рекомендации по обеспечению безопасности и комфорта во время поездки. В Генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу сообщили, что в этот период в регионе устанавливаются экстремально высокие температуры, воздух становится влажным, а также возрастает активность тропических циклонов. Об этом написал «ФедералПресс» .

Дипломаты отметили, что южные провинции Китая предлагают разнообразие впечатлений: от горных массивов и тропических парков до древних храмов и современных мегаполисов. Однако для комфортного отдыха важно учитывать местные особенности.

Сотрудники консульства посоветовали путешественникам, которые не владеют китайским языком, воспользоваться услугами русскоязычного гида или переводчика. Это поможет избежать недопониманий при общении с местными жителями и упростит навигацию.

Особое внимание было уделено календарю погодных рисков. Пиковые значения жары и максимальная частота тайфунов фиксируются с июля по сентябрь. Поэтому туристам рекомендуется следить за актуальными метеосводками через официальные сайты китайских метеослужб, соцсети Генерального консульства или у администраторов отелей.

Также даны рекомендации на случай штормовых предупреждений. Туристам следует держаться подальше от береговой линии, отложить морские экскурсии и активности на открытом воздухе, а также выполнять распоряжения местных властей и туроператоров.

Если поездка прерывается из-за погодных условий, например, задержки авиарейса, рекомендуется незамедлительно связаться с представителями туристической компании, страховщиком или авиаперевозчиком. Это поможет оперативно решить вопросы с продлением гостиничного бронирования и изменением дат вылета.