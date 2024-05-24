Россиян пригласили принять участие в опросе на тему туризма внутри страны

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проведет социологическое исследование на тему туризма. Главная цель — выяснить спрос и предложение, а также изменения в этой сфере. К участию приглашаются граждане со всей страны.

Опрос профессионалов туристической отрасли на тему «Внутренний туризм в 2023-2024 годах» доступен по ссылке. Регистрация на участие в нем проводится с 2 по 30 мая и завершится через шесть дней.

Также проводится еще один опрос россиян на тему «2024: Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?». Регистрация доступна по ссылке и завершится через два дня — 26 мая.

По результатам исследования Агентство сформирует аналитический отчет, в который войдут результаты проведенных опросов. Они помогут соотнести существующий спрос на путешествия по России с имеющимся предложением.

Кроме того, опрос поможет оценить эффективность мер поддержки для представителей туристической отрасли, а также выявить закономерности в том, как среднестатистический россиянин воспринимает внутренний туризм и относится к нему.

Результаты опросов будут опубликованы в июне 2024 года.

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