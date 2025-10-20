Россиян предупредили о росте цен на зарубежные путевки во втором полугодии 2025 года

Преподаватель Института международных экономических связей Светлана Ильяшенко сообщила «Газете.Ru» , что во втором полугодии 2025 года стоимость туристических поездок за границу в России может подняться на 5-10% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной такого повышения является узость предложения на рынке путешествий за пределы страны, а также устойчивый спрос на зарубежные туры.

Египет, согласно подсчетам эксперта, занимает около 40% доли в общих объемах бронирования туров за границей, следовательно, цены на египетском направлении будут играть значительную роль в определении средней стоимости путевок.

Исходя из проведенного анализа, Ильяшенко пришла к выводу, что увеличение цен на путешествия за границу связано с ограниченным предложением и высоким спросом, что делает поездку за рубеж более привлекательной и одновременно более дорогой.