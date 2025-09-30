Россия нарастила турпоток иностранцев за лето на 21%

Туристический поток иностранцев в Россию вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, а чаще всего по-прежнему приезжают граждане Китая. Об этом сообщили аналитики МегаФона на основе подключений абонентов иностранных операторов.

В топ-3 по числу туристов вошли также Казахстан и Белоруссия, приток из них увеличился на 95% и 79% соответственно. Активнее всего росло количество туристов из Таиланда — поток из королевства вырос пятикратно, однако в общем зачете страна заняла только 20-е место.

Поток туристов из Европы сократился на 4%, при этом некоторые страны показали прирост. В частности, французских туристов стало больше на 50%, и страна заняла седьмое место в общем рейтинге. Австрия с приростом на 8% — шестое. Выросло и количество туристов из США — на 56%. Страна заняла десятую строчку.

Чаще всего иностранные гости въезжают в Россию через Москву и Санкт-Петербург. На третьем месте оказались пункты пропуска на Дальнем Востоке — за счет туристов из азиатских стран.

«Прямое взаимодействие с партнерами из других государств обеспечивает стабильный доступ к современным средствам коммуникации, что делает нашу страну еще более привлекательной для туристов, ведь в эпоху цифровизации бесперебойная связь — одно из ключевых условий комфортного пребывания в любой точке мира», — отметил директор департамента по работе с операторами связи и роумингу МегаФона Александр Шинкарев.