Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов

Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Она будет работать с 25 мая по 7 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

«С 25 мая по 7 июня Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ответят на вопросы, связанные с туристическими поездками. Также дадут рекомендации по выполнению необходимых прививок, безопасному питанию, выбору питьевой воды, отдыху и купанию в условиях жаркой погоды.

Граждане смогут получить информацию в консультационных центрах и пунктах, а также по телефону в рамках горячей линии. Найти адреса и номера телефонов можно на официальных сайтах территориальных органов ведомства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России запустили бесплатную горячую линию по вопросам организации детского летнего отдыха.