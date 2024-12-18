«Росгосстрах» и сервис Travelata.ru: Турция и Египет стали самыми популярными направлениями у россиян в 2024 году

В 2024 году российские туристы продолжали активно путешествовать, несмотря на повышение цен на туры. Объем продаж путевок вырос на 2% по сравнению с предыдущими годами. Наиболее популярными направлениями среди россиян стали Россия, Турция и Египет. Эти данные предоставили «Газете.Ru» страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru.

Как и в 2023 году, самыми востребованными странами для самостоятельных поездок, помимо организованных туров, остались Россия и Италия. Третье место в 2024 году занял Китай, вытеснив Турцию. Завершают топ-5 Испания и Таиланд, написал сайт kp.ru.

При оформлении полиса путешественники выбирают не только стандартное медицинское страхование, но и добавляют дополнительные опции. Согласно данным «Росгосстраха», в 2024 году, как и годом ранее, наиболее востребованы оказались страхование от отмены поездки (30%) и утраты багажа (30%). Также россияне активно включали в полисы страхование гражданской ответственности на случай нанесения вреда третьим лицам (29%) и защиту от несчастных случаев (28%).