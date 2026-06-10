Риелтор Перескокова отметила, что глэмпинг подойдет для пары, стремящейся отдохнуть и перезагрузиться в красивой локации

Риелтор Наталья Перескокова рассказала Life.ru о стоимости отдыха на природе летом 2026 года. По ее словам, цены на уикенд в Подмосковье сильно зависят от локации, сезона, уровня комфорта и количества гостей.

Глэмпинг — это отдых на природе с гостиничным комфортом. Он может быть разным по уровню: базовый вариант стоит от восьми до 15 тысяч рублей за ночь на двоих, средний сегмент — 15–30 тысяч, а премиум-глэмпинги с купелью, чаном и панорамными окнами — 30–60 тысяч и выше. Итого за выходные пара может потратить от 16 до 60 тысяч рублей.

Загородный дом также может быть разным: небольшой дом на 2–4 человек стоит от 15 до 30 тысяч рублей в сутки, хороший современный коттедж — 25–60 тысяч, а дом с баней, бассейном или на большую компанию — от 50 до 100 тысяч и выше. Бывают дома и по 300 тысяч рублей в сутки.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Глэмпинг подходит для пары, которая хочет отдохнуть и перезагрузиться в красивой локации. Однако в нем меньше личного пространства и ограничены возможности для шумных вечеринок.

Загородный дом — это полноценное отдельное жилье с полной приватностью. В нем больше свободы и пространства, но приходится самим заниматься организацией питания и досуга.

«Важно понимать, в каком составе и для чего вы едете. Если пара хочет красивые виды, атмосферу, чан, баню и отдых без забот — лучше глэмпинг. Если едет семья или компания, хотят шумную вечеринку, шашлыки, общение, веселье и ни от кого не зависеть — лучше загородный дом», — заключила риелтор.