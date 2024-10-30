Путешествие из Петербурга в Калининград или Карелию поможет избавиться от осенней хандры

Смена сезона с теплого на холодный зачастую сопровождается ухудшением настроения и упадком жизненных сил. Последствия недостатка солнечных лучей особенно ощущают на себе жители Северной столицы. Избавиться от осенней депрессии поможет небольшое путешествие. О самых удачных направлениях рассказал «Петербургский дневник» совместно с «Яндекс Путешествиями».

Прежде всего, стоит рассмотреть отдых в Карелии и Калининграде. Добраться туда из Санкт-Петербурга не составит труда. Так, скоростной поезд едет до Петрозаводска за пять часов, стоимость билета начинается от 1300 рублей. Сутки проживания в трехзвездочном отеле обойдутся в среднем в 2300 рублей за номер на двух человек.

В самый западный город России можно попасть только на самолете, перелет в одну сторону будет стоить от 3900 рублей. Цены на комфортабельное жилье начинаются от 2700 рублей за сутки на двоих.