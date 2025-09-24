Путешественникам посоветовали попробовать оленину и ягоды на Кольском полуострове

На Русском Севере можно познакомиться с уникальной кухней, отражающей особенности региона. В Мурманской области активно развивается направление «Арктическая кухня», которое основывается на местных продуктах: рыбе, оленине, ягодах и грибах. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Шеф-повары и рестораторы предлагают гостям блюда из трески, палтуса, лосося, камчатского краба, а также оленины. Популярны пироги с северной ягодой и десерты из морошки.

В регионе проводятся гастрономические фестивали и ярмарки, где можно попробовать северные блюда. Участники фестиваля «Вкус Арктики» и других мероприятий представляют разнообразные угощения, включая пирожки-тошнотики с рыбной начинкой и другие традиционные закуски.

Бренд «Арктическая кухня» поддерживается региональной властью. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что новое направление гастрономии развивает территорию и делает ее привлекательной для туристов.

Эксперты уверены, что арктическую кухню ждет успех, ведь она нравится гостям и вызывает восторг у туристов.