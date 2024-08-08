Путешественник Юсупов рассказал о возможности выкупа всех мест в купе во время поездки на поезде

Путешественник Тимур Юсупов, посетивший 58 регионов России и 47 стран мира, в беседе с изданием kp.ru рассказал, какие места в поездах наиболее комфортны для дальных поездок.

Верхние полки обычно стоят дешевле, но это не означает, что они имеют сплошые минусы. Такие места подойдут тем, кто любит читать и иметь ощущение личного пространства.

Тем, путешественникам, кто хочет ехать один, можно выкупить все купе целиком.

«В итоге в четырехместном купе можно ехать втроем, вдвоем или даже в одиночку. В плацкартном вагоне это невозможно. Зато здесь можно воспользоваться простыней», — отметил Юсупов.

В заключение путешественник назвал еще один плюс передвижения на поездах: аварии на железнодорожном транспорте случаются крайне редко.

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