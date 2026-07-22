Психолог Сулим назвала комбинированный отдых лучшим форматом

Комбинированный отдых стал главным трендом лета 2026 года: его выбрали 33% россиян, а среди молодежи 18-24 лет — 43%. Психолог Софья Сулим считает, что лучший отпуск сочетает активность и расслабление, сообщает Москва 24 .

Сулим объяснила, что восстанавливающий отдых зависит от типа нервной системы, степени усталости и жизненного контекста. По ее словам, нервная система лучше всего восстанавливается при расслаблении, но это не обязательно означает полный покой.

«Главным образом нужно знать себя: какие впечатления наполняют, насколько нравится пассивный или активный отдых. Лучший способ — сочетание разных вариантов, где есть и то, и другое», — сказала Сулим.

Она добавила, что хороший отпуск должен быть ритмичным: активность в нем сменяется пассивностью, без лишней суеты и перегрузки.