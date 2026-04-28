Профессор Толкачев связал подорожание отдыха в китайских городах с увеличением спроса

Для российских туристов посещение приграничных городов Китая, таких как Суйфэньхэ, Хуньчунь и Мишань, становится все дороже. Профессор Сергей Толкачев рассказал «ФедералПресс» , какие факторы влияют на увеличение стоимости отдыха.

По словам эксперта, рост цен связан с несколькими причинами. Первая — увеличение спроса. Популярность этих городов приводит к повышению цен на проживание, питание и услуги.

«Во-вторых, общие инфляционные процессы в Китае также сказываются на стоимости товаров и услуг», — добавил специалист.

Она также отметил, что укрепление юаня по отношению к рублю делает отдых в Китае дороже для российских туристов.