Профессор РАНХиГС Дехтярь: для экономии стоит бронировать отели заранее

По мнению профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, для экономии денег стоит бронировать отели заранее и отказаться от системы «все включено». Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт добавила, что в ином случае тур может обойтись дороже примерно на 40%.

«Когда мы говорим о глубине бронирования, о том, что нужно всё делать заранее, то вполне понятно, нужно пользоваться информацией и делать это действительно задолго до момента праздников», — сказала Дехтярь.

Она предложила выбирать вариант размещения с завтраками вместо полноценного питания.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали об увеличении спроса на туры «все включено» внутри страны. В Краснодарском крае он вырос на 20%, а в Подмосковье превысил 40%.