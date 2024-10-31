Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби запустят в конце декабря
Уже в конце декабря из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы до Абу-Даби. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.
Первый рейс запланировали на 27 декабря. Предполагается, что самолеты будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Рейсы будут утренними, а время в пути составит почти 5,5 часа.
В аэропорту отметили, что уже открыта продажа билетов до Абу-Даби. Кроме того, там напомнили, что из Екатеринбурга есть прямые рейсы и в другие теплы страны.
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