PrimeTours: Вьетнам стал самым популярным направлением для российских туристов на Новый год

В период новогодних праздников Вьетнам значительно опередил Таиланд по числу российских туристов, обогнав его на 22%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков агентства премиальных путешествий PrimeTours.

Спрос на поездки в Таиланд сократился почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, хотя страна все еще остается в пятерке самых популярных направлений. Среди других стран, востребованных у россиян на Новый год, — Китай, Египет и Мальдивы. Интерес к поездкам в Китай вырос более чем на 100%, в Египет — на 75%, а Мальдивы показали увеличение спроса на 25%, отметил сайт NEWS.ru.

Эксперты связали рост популярности азиатских направлений с расширением авиаперевозок и предсказуемыми условиями въезда. Также отмечается стремление туристов к новым впечатлениям и диверсификация спроса, включающая нишевые и комбинированные маршруты, например, в Малайзию и на Филиппины.