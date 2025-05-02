«Приятнее и легче». Как возобновление авиасообщения повлияет на туризм в Абхазии

Абхазия всегда была популярна у туристов, а сейчас, с возобновлением авиасообщения, москвичам станет еще удобней добираться в Сухум. Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова на стриме 360.ru рассказала ведущему Дмитрию Степанищеву, сколько будут стоить билеты.

«Абхазия была популярна всегда, и единственное, что меняется — это меняется для москвичей. Для москвичей, да, действительно, в Абхазию сейчас добраться значительно приятнее и легче», — заявила собеседница 360.ru.

Ракулова напомнила, что раньше нужно было доехать до Адлера, а потом на микроавтобусе добраться до границы и затем уже на транспорте абхазской стороны. Возобновление авиасообщения упростили эту схему.

«Пока сложно прогнозировать, как поведут себя авиакомпании по ценам, поскольку у них нет конкуренции — 3,5 часа относительно двух суток — это большая экономия времени», — подчеркнула эксперт.