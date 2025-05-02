«Приятнее и легче». Как возобновление авиасообщения повлияет на туризм в Абхазии
Эксперт Ракулова: цена на самолет в Абхазию вполне адекватна
Абхазия всегда была популярна у туристов, а сейчас, с возобновлением авиасообщения, москвичам станет еще удобней добираться в Сухум. Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова на стриме 360.ru рассказала ведущему Дмитрию Степанищеву, сколько будут стоить билеты.
«Абхазия была популярна всегда, и единственное, что меняется — это меняется для москвичей. Для москвичей, да, действительно, в Абхазию сейчас добраться значительно приятнее и легче», — заявила собеседница 360.ru.
Ракулова напомнила, что раньше нужно было доехать до Адлера, а потом на микроавтобусе добраться до границы и затем уже на транспорте абхазской стороны. Возобновление авиасообщения упростили эту схему.
«Пока сложно прогнозировать, как поведут себя авиакомпании по ценам, поскольку у них нет конкуренции — 3,5 часа относительно двух суток — это большая экономия времени», — подчеркнула эксперт.
Билет на первый рейс из Москвы в Сухум стоил 14 700 рублей, и Ракулова отметила, что это адекватная цена, сопоставимая со стоимостью проезда на железнодорожном транспорте.
«Поэтому сказать, что задрали цены авиакомпании сегодня на первом рейсе, нет, это не так. <…> Предугадать, что будет в сезон, очень сложно», — подчеркнула эксперт.
Ракулова также выразила сомнение, что новые условия вызовут повышение цен в Абхазии. Она отметила, что соседняя страна и ранее пользовалась популярностью, и сейчас многие эконом-туристы продолжат добираться в Абхазию на автобусах из Адлера, так как это самый дешевый способ.