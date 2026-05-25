Приамурье готовится к росту туристического потока из Китая

Власти Амурской области ожидают увеличения туристического потока из Китая в связи с действием безвизового режима между Россией и Китаем. Министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева рассказала в интервью «ФедералПресс» , что регион делает ставку не на шопинг, а на уникальные впечатления для туристов.

По словам министра, после запуска международного сектора в аэропорту Благовещенска появится возможность увеличить поток туристов на воздушном направлении. Кроме того, власти ожидают открытия канатной дороги, которая станет самостоятельным туристическим объектом и привлечет внимание большого количества людей из России и Китая.

Киреева подчеркнула, что сейчас туристы из КНР рассматривают Благовещенск как короткую шопинг-зону, но в последнее время запрос китайского туриста существенно изменился. Теперь туристы ищут уникальные впечатления, новые места и безопасность.

«Шопинг-туры — это уже достаточно старая история. Они, конечно, имеют место быть, но в целом запрос китайского туриста существенно изменился», — рассказала она.

Главная задача региона — создать «хорошее, вкусное предложение для китайских гостей, разнообразное по содержанию». Особые надежды власти возлагают на промышленный туризм, который давно и активно развивается в Китае.