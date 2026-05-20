Президент РСТ Шпилько заявил, что тайские курорты не потеряют популярность у россиян из-за сокращения безвиза

Почетный президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько считает, что решение Таиланда сократить срок безвизового пребывания для россиян не повлияет на интерес к стране. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что действия Таиланда могут иметь логичное обоснование, несмотря на то что они выбиваются из общемирового тренда.

«Страны, для которых туризм является одним из главных приоритетов развития, стараются в условиях повышения социальной мобильности, в территориальном смысле слова, то есть глобализации, наоборот увеличивать сроки безвизового режима для релокантов и для туристов в расчете на приток, в том числе, их денег. Поэтому, может быть, Таиланд испытывает определенный синдром овертуризма. В этом случае можно понять», — пояснил Шпилько.

Несмотря на ужесточение правил, специалист не прогнозирует спада популярности курортов Юго-Восточной Азии у россиян. По словам эксперта, Таиланд сохранит свои позиции, так как направление остается привлекательным для путешественников.