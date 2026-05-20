Президент РСТ Шпилько заявил, что тайские курорты не потеряют популярность у россиян из-за сокращения безвиза
Почетный президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько считает, что решение Таиланда сократить срок безвизового пребывания для россиян не повлияет на интерес к стране. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
Эксперт отметил, что действия Таиланда могут иметь логичное обоснование, несмотря на то что они выбиваются из общемирового тренда.
«Страны, для которых туризм является одним из главных приоритетов развития, стараются в условиях повышения социальной мобильности, в территориальном смысле слова, то есть глобализации, наоборот увеличивать сроки безвизового режима для релокантов и для туристов в расчете на приток, в том числе, их денег. Поэтому, может быть, Таиланд испытывает определенный синдром овертуризма. В этом случае можно понять», — пояснил Шпилько.
Несмотря на ужесточение правил, специалист не прогнозирует спада популярности курортов Юго-Восточной Азии у россиян. По словам эксперта, Таиланд сохранит свои позиции, так как направление остается привлекательным для путешественников.