Президент РСТ Горин: во время осенних школьных каникул особо пользуются спросом туры в Москву, Петербург и Казань

В период осенних школьных каникул россияне чаще всего отправляются в небольшие туры по России. Как рассказал изданию «Мир 24» президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, особой популярностью пользуются такие города как Москва, Петербург, Казань и Нижний Новгород.

По словам эксперта, в межсезонье цены заметно ниже, чем в июле или августе.

«Многие выбирают путешествия на личном автотранспорте, в этом году мы увидели рост этой доли путешественников на 5%», — сказал Горин.

Рост цен на гостиничные номера из года в год эксперт объяснил инфляцией, высокой ключевой ставкой и ростом цен на продукты питания и энергоносители.