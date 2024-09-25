Президент РСТ Горин: во время осенних школьных каникул особо пользуются спросом туры в Москву, Петербург и Казань

В период осенних школьных каникул россияне чаще всего отправляются в небольшие туры по России. Как рассказал изданию «Мир 24» президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, особой популярностью пользуются такие города как Москва, Петербург, Казань и Нижний Новгород.
По словам эксперта, в межсезонье цены заметно ниже, чем в июле или августе.
«Многие выбирают путешествия на личном автотранспорте, в этом году мы увидели рост этой доли путешественников на 5%», — сказал Горин.
Рост цен на гостиничные номера из года в год эксперт объяснил инфляцией, высокой ключевой ставкой и ростом цен на продукты питания и энергоносители.
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