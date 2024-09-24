Президент РСТ Горин: в этом году российские путешественники чаще всего посещали Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд
В этом году российские путешественники чаще всего летали в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд. Об этом изданию «Мир 24» сообщил президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
В целом, как отметил эксперт, количество путешествий россиян за границу в 2024 году выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.
«Мы фиксируем очень уверенный рост путешествий даже в Европу», — сказал Горин.
Он добавил, что сейчас действуют акции раннего бронирования на осенний сезон, а скидки на зарубежные путешествия составляют от 10% до 40%.
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