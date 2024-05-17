Президент АТОР Мурадян: в выдаче мультишенгена чаще отказывают Греция и Испания | 360°

Путешествия 17 мая 2024, 11:32 Президент АТОР Мурадян: в выдаче мультишенгена чаще отказывают Греция и Испания

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Россиянам стали намного чаще отказывать в выдаче шенгенской визы. Мультишенген чаще всего не выдают Греция и Испания, сообщил президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, требования консульств стали намного строже. Так, отказывают в том случае, когда туристы бронируют излишне дешевые объекты размещения на короткий период. В основном визы сейчас выдаются под короткие периоды поездок.

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Достаточно низкая частота отказов – у Франции и Италии. Очень сложно получить немецкую визу, то же самое касается Норвегии, отметил Мурадян.