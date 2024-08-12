Представитель Travelata.ru Козырев сообщил, что Турция стала самым популярным летним направлением у россиян

Турция стала самым популярным направлением среди россиян в летнем сезоне — 2024. Об этом RT рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

«Доля данного направления сохраняется уже два года подряд и составляет 55% от общего числа бронирований через сервис», — сказал он.

В беседе с изданием эксперт отметил, что средний чек на данное направление вырос с 182 тысяч рублей до 226 тысяч рублей за тур.

На втором месте находятся российские курорты. За последний год они потеряли всего 1% туристов.