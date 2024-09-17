Представитель SberDevices Попов: путешественники все чаще стали обращать внимание на технологичность отеля

В последнее время путешественники обращают внимание не только на стоимость проживания и местоположение гостиницы, но и на технологическое оснащение. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор B2B2C-направления SberDevices Михаил Попов.
Собеседник издания добавил, что оснащение отелей «умными» решениями сильно повышает индекс удовлетворенности клиентов. Аналитики отмечают растущий со стороны путешественников интерес к цифровому консьержу, который благодаря GigaChat API помогает решать нестандартные вопросы.
К 2025 году более 90% взаимодействий с клиентами в гостиницах будет происходить через AI-интерфейсы, сказал Попов.
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