Представитель «ЮграМегаТур» Мелещенкова: на данный момент Югра не нуждается в введении курортного сбора

Заместитель генерального директора ООО «ЮграМегаТур» Елена Мелещенкова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, может ли Югра ввести курортный сбор в связи с большим наплывом туристов в летний сезон.

Эксперт считает, что регион пока не готов к введению курортного сбора, несмотря на то, что здесь активно развивается туризм.

«На данный момент курортный сбор не нужен. Наш регион не настолько раскрученный», — сказала она журналистам издания.

Мелещенкова отметила, что власти региона и частные предприниматели активно работают над тем, чтобы привлечь еще больше туристов. Уже второй год Югра принимает теплоход «Северная сказка» — межрегиональный круиз, объединяющий Ямал, Югру и Тюменскую область.