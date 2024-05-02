Представитель АТОР Ломидзе: повышение цен на речные круизы связано с сезонностью отдыха | 360°

Путешествия 02 мая 2024, 12:24 Представитель АТОР Ломидзе: повышение цен на речные круизы связано с сезонностью отдыха

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила возросшие цены на речные круизы. По ее словам, это связано с сезонностью отдыха, затратами на обслуживание судов и отсутствием субсидирования круизной сферы.

Ранее СМИ писали, что цены в 2024 году на речные круизы выросли на 15%. Навигация в текущем сезоне началась с 23 апреля, а не с 1 мая.

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«И себестоимость вот этого сохранения судов в нормальном состоянии плюс стоимость топлива для них и персонала, она выросла за последние два года больше, чем на 20%», — пояснила эксперт.

Операторы по речным круизам надеятся на программу поддержки этого вида туризма, однако ее пока не предусмотрено, добавила Ломидзе.