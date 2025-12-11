Посол Томихин назвал отказ от ВЗР главной ошибкой российских туристов

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин назвал главное упущение россиян, выбирающих для отдыха Таиланд. Об этом сообщил сайт KP.RU .

На 1 ноября 2025 года страну посетили 1,63 миллиона россиян. Многие туристы стремятся сэкономить, пренебрегая оформлением полиса медицинского страхования для путешествий.

Дипломат заявил, что основной ошибкой российских путешественников является именно отказ от страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). Он настоятельно рекомендовал заранее оформлять туристическую медицинскую страховку на время поездки, ведь лечение иностранцев в Таиланде обходится довольно дорого.