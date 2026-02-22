Последний вывозной борт с туристами вылетел с Кубы в Москву

Последний, 11-й, вывозной рейс с российскими туристами вылетел с Кубы в Москву из аэропорта Варадеро. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На онлайн-табло аэропорта Шереметьево указано, что самолет вылетел 21 февраля в 20:30 по местному времени. Прибытие борта в столицу запланировано на 18:20 по Москве 22 февраля.

Вывозные рейсы выполняли авиакомпании Россия и Nordwind. Программу полетов скорректировали из-за сложностей с заправкой самолетов на острове.

Топливный кризис на Кубе обострился после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию критической. Он также добавил, что Россия обсуждает с кубинскими партнерами варианты оказания помощи.

Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.