Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях Анапы

Фото: Freepik

Роспотребнадзор поручил региональному управлению по Краснодарскому краю проверить данные о клопах и тараканах в отелях Анапы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральную службу.

«Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа поручено проверить информацию о появившихся в СМИ жалобах отдыхающих на наличие клопов и тараканов в отелях», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сайт mk.ru сообщил о многочисленных жалобах туристов, приехавших на отдых в Анапу. Путешественники заявили, что в их гостиницах живут клопы и тараканы.

Также в беседе с 360.ru одна из туристок рассказала, как увидела клопов в своем номере. Девушка отметили, что насекомые дали о себе знать на второй день после ее заселения.

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