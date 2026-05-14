Политолог Мухин подчеркнул, что упрощение визового режима между Россией и Пакистаном не означает его полной отмены

Посол Исламской Республики Пакистан в Москве объявил о достижении договоренности по упрощению визового режима между Россией и Пакистаном. По его словам, подписание соответствующего соглашения ожидается во время предстоящего визита премьер-министра Пакистана в Россию. Ситуацию в беседе с «Авторадио» прокомментировал политолог Алексей Мухин.

Помимо визовых вопросов, Москва и Исламабад активно готовят документы о сотрудничестве в области культуры, торговли и экономики. Также обсуждаются возможности российских инвестиций в медицинский и промышленный секторы Пакистана.

Мухин отметил: «Когда МВД отчитается о механизме верификации и тех критериях отбора, которые будут применяться, тогда можно будет говорить о конкретике какой-то».

Он подчеркнул, что упрощение визового режима не означает его полной отмены и проверки все равно будут проводиться.