Политолог Караханов: отдых в Дубае мог подешеветь из-за вероятной угрозы обстрелов хуситов
Политолог-международник Энес Караханов предупредил российских туристов об опасности отдыха в Дубае. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист назвал тревожным сигналом резкое падение цен на туры в ОАЭ. Такая ситуация могла возникнуть из-за вероятной угрозы обстрелов со стороны йеменских хуситов, пояснил Караханов.
Он напомнил, что соответствующие группировки уже атаковывали территорию Эмиратов ракетами. Кроме того, открыто угрожает ударить по нефтяным объектам стран Персидского залива Иран, добавил политолог.
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