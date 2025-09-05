Появился топ самых популярных летних направлений для отдыха у моря среди москвичей

МегаФон: чаще всего москвичи отдыхали летом на Черном море

Прошедшим летом жители Москвы чаще всего выбирали отдых у Черного моря. Также вырос интерес к Балтийскому и Каспийскому морям, выяснили аналитики МегаФона. Результаты исследования появились в распоряжении 360.ru.

Каждый второй москвич выбирал Сочи, на Калининград с Балтийским побережьем пришлось 20% столичных путешественников. На третье место попала Махачкала — ее жители Москвы выбрали для отдыха у Каспия.

В топ-5 самых популярных направлений также вошли Владивосток, омываемый водами Японского моря, и Мурманск с побережьем Баренцева моря. Пик отпускного сезона пришелся на июль, тогда москвичи совершили 38% путешествий.

По динамике использования мобильного интернета первое место занял Калининград, второе — Махачкала, третье — Сочи. В Мурманске и Владивостоке уровень интернет-потребления почти не изменился. В Архангельске и Астрахани москвичи стали реже пользоваться интернетом.

Чаще всего к морю путешествовали жители столицы 36-45 лет и 46-65 лет. Третье место заняли молодые люди от 26 до 35 лет. Доля мужчин-туристов достигла 53%, среди путешественников старшего поколения лидирует женская аудитория — 56%.