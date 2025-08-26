Пляжи на Хайнане начали открывать после тайфуна

Остров Хайнань начал приходить в себя после тайфуна — в городе Санья даже открыли пляжи. Об этом сообщил 360.ru хабаровский журналист Евгений Крылов, отдыхающий на острове с семьей.

«Всех приглашаем в гости, приезжайте! Отдыхаем, загораем», — заявил он.

Крылов прислал видео с пляжа на берегу бухты Ялонг Бэй. На кадрах видно, что отдыхающих пока не очень много.

Тайфун обрушился на остров накануне. По словам журналиста, в зданиях вылетали окна, в частности, соседний номер лишился всей фрамуги.

В городе упало много деревьев, пострадали автомобили. Городские службы прикладывали максимум усилий, чтобы навести порядок.

Вице-консул России в Гуанчжоу Иван Рымарь сообщил, что все туристы, задержавшиеся на Хайнане из-за непогоды, уже вылетели домой.