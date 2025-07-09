Петербуржцам напомнили о специальном реестре сертифицированных лагерей для выбора детского отдыха

Комитет по образованию Санкт-Петербурга разработал специальную программу для обеспечения качественного летнего отдыха детей. Руководитель ДаниилоЖуравлев представил информацию о порядке выдачи и использования сертификатов, предназначенных для посещения детских лагерей, в беседе с «Петербургским дневником» .

Программа адресована двум категориям юных горожан: детям работников предприятий и учреждений города, а также воспитанникам кружков и секций, организуемых образовательными заведениями Петербурга. Отличительной чертой программы является многократность выдачи сертификатов, позволяющая родителям записывать детей на каждую смену отдельно.

Ежегодно в распоряжение родителей поступает более 65 тысяч сертификатов, дающих возможность отправлять детей в лучшие детские лагеря. Важным условием эффективного использования документа является соблюдение сроков подачи заявок, поскольку неиспользованный сертификат аннулируется автоматически.

Чтобы защитить интересы детей и их родителей, департамент создал специальный реестр сертифицированных лагерей, прошедших обязательные проверки и получивших разрешение на прием детей. Родители могут убедиться в безопасности выбранного учреждения, проверив его наличие в реестре.