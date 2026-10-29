Петербург сделал ставку на авторские и промышленные туры в 2026 году

Экскурсионный спрос в Петербурге сместился от закрытых особняков к авторским маршрутам и промышленному туризму. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в туристической сфере города.

В 2025 году туристы чаще выбирали экскурсии по закрытым особнякам — Брусницыных, Половцова, Кельха. Индивидуальная часовая прогулка по особняку Брусницыных стоила 20–30 тыс. рублей. Спросом пользовались также патриотическая тематика, классические маршруты, теплоходы-рестораны и вечерние круизы с живой музыкой.

В 2026 году акценты сместились: туристы стали реже брать много экскурсий подряд. Если десять лет назад за три дня можно было посетить шесть экскурсий, то теперь отдыхающие ограничиваются двумя-тремя, предпочитая гулять, фотографировать и отдыхать в кафе. Вместо массовых групп набирают популярность камерные авторские туры по 6–8 человек с нестандартными маршрутами вроде «Петербургских тайн: Коломна» или прогулок «За парадным фасадом».

Одним из заметных событий осени 2026 года стал запуск экскурсий на петербургский автозавод «АвтоВАЗ», где собирают Lada Iskra. Трехчасовой производственный тур включает посещение конвейера и тест-драйв, его стоимость — 3 тыс. рублей.

Туроператоры также делают ставку на смотровую площадку Лахта-центра, форт «Риф» в Кронштадте, выездные маршруты в Ивангород и усадьбы Ленобласти. Эрмитаж, Петергоф и Царское Село не исчезли из спроса, но отошли к базовому уровню для первых визитов.