Пассажиры ЦППК смогут вернуть до 15% кешбэка при покупке билетов через СБП
Куда можно съездить на электричке из Москвы — популярный запрос в поисковиках. Вариантов много, но главное — сделать это можно с выгодой, получив кешбэк.
Для этого необходимо оплатить билет с помощью Системы быстрых платежей. Необходимое условие — регистрация в программе лояльности vamprivet.ru.
«Оплатить билеты через наш сервис можно в билетопечатающих автоматах или через мобильное приложение „Расписание и билеты — ЦППК“», — рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.
В первом случае пассажирам возвращается кешбэк в 10%, во втором — в 15%.
«Я постоянно покупаю билеты при помощи СБП, потому что это помогает экономить средства. Это очень выгодно, буквально минуту назад я купила билет — и мне уже пришел кешбэк», — рассказала пассажирка Виктория.
За месяц пассажиры, едущие в Подмосковье и соседние области по всем направлениям, кроме Ленинградского, могут получить обратно до 2,5 тысячи рублей. Акция началась 15 июня и продлится до 30 сентября.