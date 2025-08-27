Пассажиры ЦППК смогут вернуть до 15% кешбэка при покупке билетов через СБП

Куда можно съездить на электричке из Москвы — популярный запрос в поисковиках. Вариантов много, но главное — сделать это можно с выгодой, получив кешбэк .

Для этого необходимо оплатить билет с помощью Системы быстрых платежей. Необходимое условие — регистрация в программе лояльности vamprivet.ru.

«Оплатить билеты через наш сервис можно в билетопечатающих автоматах или через мобильное приложение „Расписание и билеты — ЦППК“», — рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

В первом случае пассажирам возвращается кешбэк в 10%, во втором — в 15%.