Парк «Тихая бухта» и Красная пещера стали одними из самых популярных экологических маршрутов Крыма

Заместитель директора «Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» Сергей Уськов в эфире «Радио Крым» рассказал о наиболее востребованных маршрутах.

По его словам, наибольшей популярностью у туристов пользуется ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта». Путешественники часто ходят к могиле поэта Максимилиана Волошина, на мыс Джан-Кутаран, а также посещают урочище с водопадом и Красную пещеру (Кизил-Коба).

Также высоким спросом пользуются маршруты на Долгоруковскую яйлу. Кроме того, Уськов отметил активный поток посетителей в Караларском природном парке.