Ozon Travel: жители Москвы и Подмосковья стали лидерами по количеству летний путешествий

Летом женщины путешествуют чаще мужчин, а семьи с детьми — активнее, чем зимой. Об этом говорят результаты исследования Ozon Travel с которыми ознакомился сайт «Известия» .

«Женщины чаще планируют отпускные поездки. Весной на их долю пришлось 54% всех путешествий (против 46% у мужчин), летом — 55% (против 45%). Зимой разрыв сокращается: 52% поездок совершают женщины и 48% — мужчины», — отметили аналитики.

Лидерами по количеству поездок стали жители Москвы и Московской области (7% всех поездок), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%). В числе наиболее активных регионов также оказались Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан.

Большинство россиян (более 80%) путешествует без детей, однако летом количество поездок с детьми увеличивается до 21%, что на 7% выше, чем зимой.