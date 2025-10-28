Оверчук объявил о проекте по созданию железнодорожного маршрута между Россией и Вьетнамом

Вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с MIR24.TV объявил о проекте по созданию железнодорожного маршрута между Россией и Вьетнамом, проходящего через территории Монголии и Китая. По его словам, такое соединение улучшит транспортное сообщение между странами и повысит уровень экономической интеграции.

Встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем состоялась в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Оверчук подчеркнул, что сотрудничество России и Вьетнама охватывает не только железнодорожное сообщение, но и энергетическую сферу, включая добычу ископаемых видов топлива и ядерную энергетику.

В дополнение к инфраструктурным проектам Россия и Вьетнам работают над улучшением транспортной доступности между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама, что позволит облегчить доставку товаров и повысить торговый оборот.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, в интервью подчеркнул, что в этом году наблюдался рост выездного туризма, что обусловлено укреплением рубля, увеличением авиаперевозок и возвращением отложенного спроса.