Отцам посоветовали начать подготовку к отпуску с детьми за шесть недель

Отцу, который едет в отпуск с детьми без матери, стоит заранее выбрать жилье, проверить документы и обсудить правила безопасности. Подготовку рекомендуют начать примерно за шесть недель до поездки, сообщает Ura.ru .

До отъезда стоит забронировать жилье с детской инфраструктурой и изучить свежие отзывы. Также рекомендуется оформить ребенку добровольное медицинское страхование, посетить педиатра, обновить запас постоянных лекарств и собрать аптечку. Билеты лучше купить заранее, а документы и копии полисов держать в одной сумке.

За неделю до путешествия следует обсудить с детьми маршрут и действия на случай, если они потеряются. Ребенок должен знать номер телефона отца и уметь обратиться к сотруднику безопасности или женщине с детьми. В поездке советуют ежедневно фотографировать детей перед выходом, включить геолокацию, сообщить маршрут близким и договориться о регулярной связи.

Для отдыха лучше выбирать направления с готовой инфраструктурой: кемпинги с анимацией, фермы, парки с детскими клубами. Подойдут апартаменты с кухней и отели с круглосуточной стойкой регистрации или охраной. Оптимальная программа включает одно главное мероприятие в день, время для детского клуба и отдыха.

В дороге рекомендуют делать остановки каждые два-три часа, взять удобные перекусы, сменную одежду и заранее загрузить детский контент на устройства. Каждому ребенку можно выделить цветной рюкзак, чтобы проще контролировать вещи и распределить ответственность.