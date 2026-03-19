Отставной полицейский Мустафа Бегюрджю дал рекомендации по безопасности для туристов в Турции

Эксперт по безопасности, отставной полицейский Мустафа Бегюрджю рассказал РИА «Новости» о том, как туристам защититься от мошенников в Стамбуле и других популярных турецких курортах.

Бегюрджю советует решительно отказываться от навязываемых услуг и громко заявлять о своем отказе, чтобы привлечь внимание окружающих. Если злоумышленники продолжают настаивать, рекомендуется переместиться в людное место, желательно под видеонаблюдением.

«Говорите громко и ясно: „Я сказал 'нет', оставьте меня в покое, это мошенничество“. Можно произносить это по-английски или даже по-русски. Не стоит быть вежливым», — подчеркнул эксперт.

При угрозах или физическом насилии следует немедленно звонить в экстренные службы по номеру 112, используя турецкий телефон. После происшествия рекомендуется обратиться в ближайшее отделение полиции или в туристическую полицию по номеру 153, написал «Ридус».

Также Бегюрджю советует избегать демонстрации кошелька и банковских карт. Важными доказательствами факта мошенничества могут стать видеозаписи, отметки на картах с указанием местоположения и свидетельские показания.