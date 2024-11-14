Аналитики провели исследование и составили список самых популярных у туристов городов России с дешевыми отелями. Результаты работы опубликовала «Свободная пресса» со ссылкой на сервис «Отелло».
Выяснилось, что меньше всего путешественники могут потратить на гостиницу в Казани. В среднем стоимость составляет 7,4 тысячи рублей. Подороже выйдет отдых в Петербурге, Москве, Краснодарском крае и на Байкале.
Перечисленные города и регионы пользуются высоким спросом среди жителей РФ. Многие именно туда планируют отправиться в период новогодних выходных. Сутки пребывания обходятся не дороже 10 тысяч рублей.
Состояние тротуаров проверили у детского сада гимназии № 7 в Чехове
«Он говорит абсолютную ложь». На Ставрополье оправдали обвиняемого в убийстве полицейского
Более 4 тысяч самозахватов земли пресекли в Подмосковье с начала года
Квадрокоптер с тепловизором отправили из Чехова в зону СВО
Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата
Круглый стол о цифровизации строительства провели в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте