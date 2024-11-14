Аналитики провели исследование и составили список самых популярных у туристов городов России с дешевыми отелями. Результаты работы опубликовала « Свободная пресса » со ссылкой на сервис «Отелло».

Выяснилось, что меньше всего путешественники могут потратить на гостиницу в Казани. В среднем стоимость составляет 7,4 тысячи рублей. Подороже выйдет отдых в Петербурге, Москве, Краснодарском крае и на Байкале.

Перечисленные города и регионы пользуются высоким спросом среди жителей РФ. Многие именно туда планируют отправиться в период новогодних выходных. Сутки пребывания обходятся не дороже 10 тысяч рублей.