Отели «все включено» в Крыму оказались дешевле сочинских

АТОР: в бархатный сезон отдых в Крыму обойдется на 30% дешевле, чем в Сочи

Продажи туров в Крым выросли в два раза. Отдых на полуострове по системе «все включено» обойдется почти на треть дешевле, чем в Сочи, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

С января по июль в Крыму побывали почти 3,3 миллиона туристов — на 19% больше, чем год назад. Туроператоры АЛЕАН, «Дельфин», «Интурист», «Мультитур» и FUN&SUN зафиксировали двукратный рост продаж туров на полуостров.

В бархатный сезон, с начала сентября до середины октября, спрос, судя по динамике бронирований, сохранится. В АТОР сообщили, что чаще всего россияне выбирали Ялту, Алушту, Евпаторию и Судак, предпочитая отели и санатории с питанием «все включено» и полным пансионом.

Туроператор Let`s Fly уточнил, что средний чек на туры в Крым в первой половине осени увеличится в полтора раза, до 97,4 тысячи рублей. Несмотря на это, неделя отдыха на полуострове на 20-30% дешевле, чем в Сочи.

Одним из популярных направлений поездок, не связанным с пляжным отдыхом, стала Карелия. RT предупредил, что в этом регионе решили ввести туристический налог.