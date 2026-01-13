«Островок»: Петербург и Нью-Йорк стали лидерами в рейтинге кинолокаций для путешествий в 2026 году

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провели исследование и выяснили, какие кинолокации привлекают российских путешественников. С итогами исследования ознакомились «Известия» .

Так, Санкт-Петербург стал лидером среди желанных направлений: 26% участников опроса хотят посетить Северную столицу после просмотра фильма «Питер FM». Среди других популярных локаций в России — Териберка (17%), известная по фильму «Левиафан», и Пермский край (9%), знакомый зрителям по драме «Географ глобус пропил».

Среди зарубежных направлений лидирует Нью-Йорк: 23% респондентов мечтает отправиться в мегаполис после просмотра сериала «Секс в большом городе». Париж из сериала «Эмили в Париже» привлекает 22% опрошенных. Столько же респондентов хотят посетить Каталонию и Овьедо из фильма «Вики Кристина Барселона».

Хорватский Дубровник, известный пейзажами из сериала «Игра престолов», привлекает 21% путешественников. А второй сезон сериала «Белый лотос» вдохновляет 20% респондентов, мечтающих отправиться на тайский остров Кох Самуи.

Также российские туристы (15%) хотят побывать в Лондоне после просмотра сериала «Бриджертоны» и в иорданской пустыне Вади-Рам, о которой знают из фильма «Дюна» (14%).