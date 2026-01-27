«Островок»: Иркутск вошел в топ направлений у москвичей на февральские праздники

В список наиболее популярных направлений у жителей российской столицы на февральские праздники вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Иркутск. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Островок».

Согласно информации экспертов, спрос на поездки с 20 по 23 февраля увеличился на 68% по сравнению с прошлым годом.

В десятку наиболее востребованных направлений среди москвичей попали Санкт-Петербург, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Сочи, Иркутск, Ярославль, Красная Поляна, Архыз и Казань.

Многие из этих городов были популярны и в прошлом году, однако тогда в топ также входили Калининград, Ростов-на-Дону и Тула.