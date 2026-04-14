«Островок»: безвизовый режим увеличил поток российских туристов в Китай

За год количество бронирований россиянами отелей в Китае выросло на 87%. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-бронирования «Островок».

КНР заняла 10-е место в рейтинге зарубежных направлений для россиян благодаря безвизовому режиму. Больше половины всех бронирований в стране приходится на города материкового Китая: Пекин и Шанхай. Спрос на размещение в этих городах вырос в два раза. Также отмечен рост интереса к Гуанчжоу (79%) и Гонконгу (15%).

Курортные направления также пользуются популярностью: бронирования в Санье увеличились втрое, а в Шэньчжэне — на 44%.