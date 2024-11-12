Основатель компании Unisimka Кашницкая посоветовала использовать eSIM для связи за границей

Использование электронной SIM-карты в заграничных поездках поможет значительно упростить процесс подключения к Сети и мобильной связи. Кроме того, с помощью eSIM можно снизить расходы на роуминг и международные звонки. Об этом рассказала «Известиям» основатель технологической компании Unisimka Анна Кашницкая.
Она отметила, что сейчас современную альтернативу традиционным физическим SIM-картам предлагают несколько крупных российских операторов. К преимуществам тревел-SIM относится то, что она интегрирована прямо в телефон. Для ее активации не нужно посещать салон связи или ждать доставку, добавила Кашницкая.
Условия и тарифы eSIM гораздо выгоднее роуминга, однако на данный момент технология доступна лишь на дорогих современных смартфонах., заключила эксперт.
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