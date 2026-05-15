Орловская область оказалась в числе популярных направлений для отдыха в России в 2026 году

В 2026 году Орловская область оказалась в числе популярных направлений для отдыха в России. В интервью сайту KP.RU директор АТОР Майя Ломидзе поделилась своими наблюдениями о преимуществах путешествий по средней полосе страны.

Ломидзе отметила, что в этом регионе есть все для спокойного отдыха: «Там невероятные поля, писательские усадьбы и голубые озера. Средняя полоса России, захватывающая дух, нетронутая, не вылизанная, и в этом есть плюс».

По мнению эксперта, размеренность и возможность замедлиться — главные факторы, которые привлекают туристов в Орловскую область. Здесь можно насладиться неспешным отдыхом и изменить привычный ритм жизни.

