Опрос завода «Север»: 29% россиян в этом году отдают предпочтение отдыху в палатках

Летом этого года почти половина россиян (46%) хочет попробовать новый вид туризма — «сонный». Суть этого направления заключается в отдыхе, где главная цель — качественный и комфортный сон в необычных условиях. Появился такой тренд во время пандемии. Он включает капсульные отели, комнаты с ароматерапией и специальными матрасами. Исследование провел красноярский амфибийный завод «Север», с его результатами ознакомился сайт Life .

По данным опроса, 29% респондентов заинтересованы в глэмпинге (гламурном отдыхе в палатках), 22% выбирают баннинг (отдых в банях), а 18% отдают предпочтение сельскому туризму. Еще 12% опрошенных готовы исследовать такие направления, как монастыринг и болотинг.

Павлина Ильина из Васюганского заповедника рассказала, что в прошлом году на экскурсии по болоту пришли 45 человек, но в 2025 году их количество значительно увеличилось. Директор по развитию завода «Север» Павел Трыков отметил, что развитие альтернативного туризма создает новые возможности для регионов и способствует устойчивому развитию и сохранению культурного наследия.